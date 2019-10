ACTUALITES Avec le Centre d’innovation i5, Africa University cherche à développer et à protéger la Propriété Intellectuelle Africaine (Par Fraser Mitchell)

- 28 Octobre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





Par Fraser Mitchell Les entreprises et les industries africaines perdent de la valeur en ne protégeant pas leur propriété intellectuelle et en ne brevetant pas les innovations, prévient le professeur Munashe Furusa, vice-chancelier de l’Université africaine (http://www.AfricaU.edu/). Les estimations des dommages causés à l’économie africaine par l’absence de protection de la propriété intellectuelle (PI) se chiffrent en milliards de dollars. Changer la culture autour de la protection de la propriété intellectuelle est l’un des objectifs du Centre d’innovation i5 mis en place à Africa University. Dans une interview accordée à AfricaLive.net (http://bit.ly/36ecQBU), le professeur Munashe nous l’explique : “Nous avons mis en place un centre d’innovation connu sous le nom de centre i5, créé pour promouvoir la recherche, encourager l’innovation, les solutions technologiques et le développement des entreprises. “Le centre d’innovation i5 tire son nom des cinq mantras de l’institution d’innovation que sont l’idéation, l’innovation, l’incubation, la propriété intellectuelle et le développement industriel. “Grâce à ce centre, l’Université a aidé des entreprises du pays et du continent à protéger leur propriété intellectuelle en les aidant à obtenir des brevets. “En Afrique, nous produisons beaucoup d’innovations, mais nous ne les protégeons pas. Africa University est un centre d’excellence pour l’étude de la propriété intellectuelle. “Nous avons aidé des organisations, le gouvernement du Zimbabwe, et nous avons également travaillé en étroite collaboration avec l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour sensibiliser à la propriété intellectuelle. C’est important car nos industries peuvent produire des innovations, mais si elles ne peuvent pas protéger et breveter les productions créatives, elles perdent de la valeur.” Le professeur Furusa considère le centre d’innovation comme une étape vers des changements plus larges dans l’éducation et les affaires qui sont nécessaires pour exploiter les talents naturels innovants des jeunes Africains. “J’ai réalisé que les institutions freinent l’innovation chez les enfants. J’ai vu que lorsque vous donnez aux enfants africains des jouets prêts à l’emploi, ils vont les démonter et commencer à les assembler à nouveau. “Pour moi, plutôt que de faire des jouets pour les enfants, apprenez-leur à fabriquer des jouets ; et ils continueront à développer des innovations, des solutions et des industries pour l’avenir. Nous devons fournir le matériel, les ressources et le cadre politique qui nous permettront d’y parvenir.” Une plaque tournante pour l’innovation africaine Africa University est une institution d’excellence située à Mutare, Zimbabwe, travaillant à produire des leaders, des éducateurs et des innovateurs pour le continent africain. Le Zimbabwe a malheureusement été victime d’une histoire qui parle du déclin et de l’effondrement du pays. Cependant, l’histoire du potentiel que recèle encore le pays est celle de l’Université Africaine. L’Université est une véritable institution panafricaine qui accueille des étudiants de 31 pays africains. L’innovation est souvent considérée comme une préoccupation réservée aux industries scientifiques ou technologiques. Cependant, Mme Yollanda Washaya, responsable du Hub i5, explique que la promotion d’une culture de l’innovation s’applique à toutes les industries ; ” À l’Africa University, nous savions que nous devions redéfinir le concept d’innovation et l’adapter à celui qui répond à nos besoins et à notre vision pour l’orientation de l’innovation en Afrique. “Notre objectif est de générer des solutions qui transforment notre façon de faire des affaires et d’améliorer la qualité de vie de toutes les personnes qui vivent sur notre continent et dans le monde. Le pôle i5 d’Africa University est ouvert aux entrepreneurs et aux entreprises locales en plus des étudiants inscrits à l’Université. Le professeur Munashe considère que la collaboration avec les entreprises et le gouvernement est vitale pour encourager l’innovation, déclarant : ” Il doit y avoir un partenariat solide entre le secteur privé, les universités et le gouvernement, où toutes les parties prennent la place les unes des autres. Cette approche mènerait à des relations de collaboration par le partage de l’information, la production et le partage des recettes et l’investissement du gouvernement dans l’innovation.” Relever les défis cruciaux de l’Afrique L’approche d’Africa University en matière de recherche et d’innovation va au-delà des projets commerciaux. L’Université s’est engagée à s’attaquer à un grand nombre des défis cruciaux qui ravagent le continent, du paludisme aux abus envers les enfants en passant par la crise migratoire qui touche certaines parties de l’Afrique du Nord et de l’Europe. Africa University est l’une des rares institutions sur le continent à effectuer des recherches sur les changements dans l’environnement et les régimes climatiques. À la lumière du récent cyclone qui a frappé l’Afrique australe, l’Université a envoyé des étudiants effectuer des recherches sur l’environnement axées sur l’incitation au changement politique et l’amélioration de la préparation et de la gestion des catastrophes. Le professeur Furusa explique : “Nous travaillons sur des projets passionnants et importants, l’un d’entre eux étant la recherche sur le paludisme. En tant que centre d’excellence pour la recherche sur le paludisme, nous avons un insectarium où nous élevons des moustiques à des fins de recherche. Nous aidons également les entreprises et les consommateurs à déterminer si les produits anti-moustiques mis sur le marché sont efficaces ou non grâce à nos recherches.” “Nous sommes un centre d’excellence pour les droits de l’enfant et les études sur l’enfance. Nous menons, en collaboration avec l’UNICEF, une recherche transformatrice sur les moyens de vaincre la menace que représentent les mauvais traitements infligés aux enfants et les mariages précoces.” “Nous nous aventurons également dans les études sur l’immigration et la migration. Nous examinons ici les schémas de déplacement des populations, en particulier les récents décès et les situations de réfugiés provoqués par les tentatives des Africains continentaux de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe.” “Nous participons à la recherche et à la défense de l’environnement, dans le but de produire des recherches qui déboucheront sur des recommandations politiques et d’améliorer la préparation et la gestion des catastrophes. Comme nous l’avons déjà mentionné, nous sommes également très actifs dans le domaine des études sur la propriété intellectuelle en Afrique. “Notre programme de propriété intellectuelle est soutenu par l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle et le gouvernement japonais.” Un appel à l’action pour les universités, le secteur privé et les gouvernements : Reconnaissez que le partenariat Triple Helix est vital Dans tous les domaines de la recherche et de l’innovation, Africa University cherche à établir des partenariats avec le gouvernement et le secteur privé. Trouver des solutions aux problèmes critiques auxquels sont confrontés les pays africains nécessitera une large collaboration. La vision du professeur Furusa est de faire en sorte que l’Université soit à l’avant-garde de ce dialogue longtemps attendu. “Il faut reconnaître que le partenariat Triple Helix entre les universités, les industries et les gouvernements est vital pour le développement de toute nation. Ce partenariat exige que les gouvernements pensent comme les industries et les universités, que les industries pensent comme le gouvernement et les universités et que les universités pensent comme le gouvernement et les industries. C’est important pour que, lorsque nous établissons des partenariats, nous comprenions mieux les possibilités qui s’offrent à ce partenariat. “Un cadre stratégique qui facilitera la collaboration créative est également essentiel. Une politique essentielle serait une politique sur la production et le partage des revenus, ainsi que sur le partage de la propriété intellectuelle. Distribué par APO Group pour Africa University.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/with-the-i5-...





Dans la même rubrique : < > U.S. Embassy, High Atlas Foundation host Alumni Leadership Seminar Com o Centro de Inovação i5, a Universidade de África procura desenvolver e proteger a Propriedade Intelectual Africana (Por Fraser Mitchell) Avec le Centre d’innovation i5, Africa University cherche à développer et à protéger la Propriété Intellectuelle Africaine (Par Fraser Mitchell)