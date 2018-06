Averda affirme avoir tenu ses engagements envers son client

AVERDA (www.AVERDA.com) confirme avoir tenu ses engagements envers son client. À la demande de notre client, les équipes de Averda ont travaillé avec dévouement jour et nuit et sans relâche afin de rendre la ville aussi propre qu’elle l’était auparavant. Averda a notamment déployé plus de 700 agents ainsi que 55 véhicules qui ont permis […]

