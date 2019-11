L’Union Africaine et la République du Mali invitent les médias aux cérémonies d’ouverture et de clôture de la Conférence Ministérielle sur l’accès aux ressources naturelles et les conflits locaux qui se tient à Bamako les 28 et 29 novembre 2019.

