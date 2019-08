Ayuk reçoit des éloges pour son chapitre sur les États-Unis et l’Afrique, présenté dans « Billions at Play »

Le dernier livre de NJ Ayuk, avocat en droit des affaires et spécialiste de l’énergie en Afrique, décrit les mesures qu’il aimerait voire prendre par les Africains pour exploiter pleinement les vastes ressources pétrolières du continent. Ayuk écrit : « une partie de ce processus devrait consister à poursuivre les efforts pour maintenir les sociétés pétrolières et gazières américaines en Afrique. »

Ayuk a consacré le chapitre 17 de « Billions at Play : L’avenir de l’énergie africaine » aux États-Unis et à l’Afrique, ainsi que le potentiel de l’Amérique pour soutenir le chemin de l’Afrique vers un avenir meilleur.

« Les sociétés pétrolières et gazières internationales sont parfois associées au prétendu ‘fléau des ressources’ de l'Afrique, mais en réalité, elles ont un rôle clé à jouer pour aider l'Afrique à transformer la situation », a déclaré H. Daniel Hogan, dirigeant de l'industrie avec plusieurs années d’expérience en Côte d’Ivoire, en Guinée équatoriale, au Nigéria, en Namibie, en Égypte et au Ghana.

« Ils peuvent le faire en recrutant sur le marché du travail africain extrêmement talentueux et en achetant des services auprès des secteurs locaux et, encore plus, en partageant des informations et des technologies », a ajouté Hogan, actuellement PDG et Directeur général de Lukoil International Upstream West, la multinationale russe de l'énergie.

« NJ Ayuk a raison d’appeler les gouvernements africains à faire leur part pour rendre l’Afrique attrayante pour les sociétés d’exploration et de production américaines. »

Hogan a ajouté qu’il appréciait également l’analyse détaillée du livre sur les risques et les avantages liés aux activités d’exploration en Afrique. « J'espère que les entreprises américaines verront que l'Afrique a encore beaucoup à offrir en termes de retour économique », a-t-il déclaré.

NJ Ayuk est fondateur et PDG du conglomérat panafricain du droit des sociétés, Centurion Law Group (https://CenturionLG.com/) ; Fondateur et président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/) ; et co-auteur de « Big Barrels : Pétrole et gaz africains et la quête de la prospérité » (2017).

Il est reconnu comme l'une des personnalités les plus en vue du monde des affaires en Afrique.

« Des milliards en jeu : l'avenir de l'énergie africaine » sera publié par Octobre 2019.

