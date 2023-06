AFRIQUE BAD : le Fonds de développement urbain et municipal soutient le projet d’une ville verte à Eswatini

Ce projet englobe la création d'une zone agroalimentaire spéciale, confiée à Eswatini Water and Agriculture Development Enterprise, dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Le Fonds de développement urbain et municipal (UMDF, acronyme en anglais) s'associe à la Société de développement de l'eau et de l'agriculture d’Eswatini (Eswatini Water and Agriculture Development Enterprise, ESWADE) dans le cadre d'un nouveau projet d'irrigation qui devrait stimuler l'agriculture et les activités économiques connexes, outre attirer des dizaines de milliers de travailleurs.



Le 8 juin 2023, le Fonds a approuvé un don de 400 000 dollars en faveur du Plan directeur de la nouvelle ville verte d'Eswatini (Eswatini New Eco-Green City Masterplan).



Ce don va aider à planifier une nouvelle zone urbaine dans la région de Shiselweni, où la population et les activités économiques devraient connaître une croissance rapide dans les années à venir. Le projet englobe la création d'une zone agroalimentaire spéciale, confiée à Eswatini Water and Agriculture Development Enterprise, dans le cadre d'un partenariat public-privé.



Le projet devrait créer quelque 100 000 emplois, ce qui nécessitera des services de logement, de santé et d'enseignement pour les travailleurs et leurs familles. Si elle enregistre le niveau de pauvreté le plus élevé du pays, la région de Shiselweni s’avère très propice à l'activité agricole grâce à la richesse de son sol.



Avec des précipitations annuelles de 500 mm, c'est la région la plus sèche d'Eswatini. Réduire la vulnérabilité à la sécheresse et développer des activités économiques sont une priorité pour le gouvernement, qui compte construire trois barrages pour permettre l'irrigation.



Dénommé « Mkhondvo-Ngwavuma Water Augmentation Project » (MNWAP), le projet est guidé par une approche par chaîne de valeur, qui inclue la diversification agricole (horticulture, coton, haricots secs, cultures oléagineuses) pour aider à la transformation agroalimentaire et attirer de nouvelles industries et de nouveaux travailleurs.



Accueillir l'afflux de travailleurs stimulé par la croissance du complexe agro-industriel sera l’une des difficultés. Une nouvelle éco-cité bien planifiée doit pouvoir offrir des services hautement qualifiés à la population, stimuler la diversification économique, créer des emplois durables et réduire la pauvreté dans la région, tout en préservant l'environnement.



Le Fonds va contribuer à élaborer une vision et une stratégie de développement qui exposent les objectifs du gouvernement. Il appuiera également le plan de développement de la nouvelle éco-cité et des zones agro-industrielles liées aux initiatives de développement existantes et futures.



Un plan directeur pour le développement d’ensemble de l'éco-cité, avec une évaluation des besoins en infrastructures durables, des études de préfaisabilité et des mesures de préinvestissements pour soutenir les investissements en aval de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires, sera également étudié.



Le soutien du Fonds de développement urbain et municipal est capital pour concevoir le plan de développement et identifier les éléments non agricoles du projet, y compris, mais sans s'y limiter, l'énergie et les transports. Le Fonds aidera sur les volets de planification urbaine du projet.





