Titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu avec mention assez bien au lycée scientifique Alpha 3, il poursuit actuellement ses études en programmation informatique en Russie.Le jeune artiste s'est fait connaître en 2012 sous le pseudonyme de "AF CENTRALO", lorsqu'il a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine lors de l'émission télévisée "Espace Jeune". Depuis, il s'est donné pour mission de faire briller la musique tchadienne à l'international.Airkagi Babato vient de sortir un nouveau single intitulé " Classement ". Selon Gervais, membre de son équipe vivant également en Russie, le clip du single est déjà disponible sur sa chaîne YouTube. Pour l'artiste, ce single n'est que le début d'une longue série de surprises qu'il prépare pour ses auditeurs.Dans une interview, Airkagi Babato a déclaré : "Babato a les corrections, et les savants savent". Une phrase qui résume parfaitement sa détermination à faire rayonner la musique tchadienne à travers le monde.Airkagi Babato représente ainsi la nouvelle génération d'artistes tchadiens qui cherchent à se faire connaître à l'international. En plus de sa carrière musicale, il poursuit également des études en informatique, démontrant ainsi qu'il est possible de concilier passion et études.