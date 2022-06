Baccalauréat 2022 au Congo : Camara Laye lève le ton sur l'accusation de fraude portée contre ses élèves

L’information diffusée, le 23 juin dernier, au journal de 20 heures par la Télévision congolaise, faisant état de deux élèves de Camara Laye pris en flagrant délit de fraude au baccalauréat général, a suscité une vive réaction de la part de la direction de cet établissement scolaire.



Entourés du directeur de Camara Laye, Thierry Moyo et de l’huissier de justice de cette école, Chardeli Diabanka, le promoteur des écoles privées Camara Laye, Laurent Koy, a animé une conférence de presse pour éclairer l’opinion sur ce qu’il a qualifié de « diffamation. » Pour lui, Camara Laye est un centre d’examen et les deux élèves pris en flagrant délit de fraude, ce sont des enfants d’autres écoles qui sont venus passer leur examen au centre d’examen Camara Laye.



Brandissant le macaron et le logo de Camara Laye devant les micros et caméras de la presse, Laurent Koy, a sévèrement condamné le reportage de Télé Congo qui, selon lui, a causé un préjudice à son école. « Aussitôt informé, nous avons saisi notre huissier de justice qui a pris contact avec la commission des fraudes et la gendarmerie où les deux élèves fraudeurs ont été incarcérés… » A-t-il martelé.



Intervenant à son tour, l’huissier de justice, Chardeli Diabanka, représentant le cabinet Maitre Alexis Sah, a rendu public son procès-verbal de constat avec sommation interpellative. « Je confirme que les élèves attrapés en flagrant délit ne sont pas des élèves de Camara Laye, mais ils sont candidats au centre Camara Laye » a soutenu l’huissier de justice avant de préciser « Le journaliste qui a fait le reportage n’a pas vérifié ses informations. » Il a promis, à cet effet, déposer une requête auprès du procureur de la République pour convoquer le journaliste qui aurait fait preuve de diffamation.



A noter que, c’est depuis 2012 que Camara Laye met ses structures scolaires à la disposition des ministères en charge de l’enseignement pour l’organisation des examens d’état. Pour cette année, deux sites de Camara Laye ont été retenus par l’état comme centre d’examen, à savoir Camara Laye Poto-poto et Camara Laye Lénine.