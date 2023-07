Baccalauréat au Niger : reprise d'épreuve annoncée en Série D pour les candidats qui ont échoué

Un total de 92 956 candidats, comprenant 37 837 filles, se sont inscrits pour passer le baccalauréat cette année, représentant 40,70% de l'effectif total. Sur ces candidats, 89 813 se sont effectivement présentés aux épreuves.



Les délibérations du premier et du second groupe ont abouti à la réussite de 22 660 candidats, dont 8 786 filles, avec un taux de réussite global de 25,23% pour toutes les séries et spécialités. Ces résultats marquent une légère baisse de 3,72 points de pourcentage par rapport à la session précédente en 2022.



Cependant, des erreurs graves ont été détectées dans la formulation du sujet de mathématiques de la Série D. Suite à ces erreurs, le Président de la République a décidé que l'épreuve de mathématiques de la Série D sera reprise dans les prochains jours.



Cette reprise de l'épreuve de mathématiques ne concernera que les candidats qui ont échoué au baccalauréat. Cette décision vise à garantir l'équité et la justice pour tous les candidats, en tenant compte des erreurs survenues lors de l'examen.



Le gouvernement, en collaboration avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, mettra en place les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette reprise d'épreuve.