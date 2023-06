Bad Beach Man veut construire un pont culturel entre le Tchad et la RCA

Le musicien Bad Beach Man, l'handicapable était face aux journalistes ce soir pour annoncer deux concerts le 9 et le 15 juin à Calypso et à No stress. Parallèlement, il annonce porter un projet dénommé "construction d'un pont rentre la Centrafrique et le Tchad". L'artiste qui dit maîtriser les deux pays veut œuvrer au renforcement de la cohésion sociale entre les deux pays frères par la culture. Des artistes tchadiens pourront, via ce projet, se produire en RCA. Inversement, des artistes centrafricains se produiront au Tchad. Bonne nouvelle, le projet sera parrainé par le président centrafricain Faustin Archange Touadera. Bad Beach Man mise aussi sur le parrainage de Mahamat Deby.