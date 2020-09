Baker Hughes annonce une commande majeure de turbomachines GNL de Qatar Petroleum pour le projet North Field East (NFE)

La commande de compresseurs de réfrigérant principaux (CRP) comprend 12 turbines à gaz et 24 compresseurs centrifuges, dans le cadre de quatre « méga trains » GNL supplémentaires ; Parmi les transactions les plus importantes de GNL pour Baker Hughes au cours des cinq dernières années, tant pour les MTPA que pour l'équipement attribué ; Le projet représente une étape importante vers l'augmentation de la capacité de production de GNL du Qatar de 77 millions à 110 millions de tonnes d'ici 2025, propulsant le Qatar au leadership mondial de la production de GNL.

Baker Hughes (NYSE: BKR) (www.BakerHughes.com) a annoncé une commande avec son partenaire de longue date, Qatar Petroleum, qui fournirai plusieurs compresseurs de réfrigérant principaux (MRC) pour le projet North Field East (NFE) de Qatar Petroleum, exécuté par Qatargas. L'attribution totale fait partie de quatre "méga trains" de GNL, représentant une capacité supplémentaire de 33 millions de tonnes par an (MTPA), passant de 77 MTPA à 110 MTPA, propulsant la nation du Golfe au leadership mondial de la production de GNL d'ici 2025. Cette annonce fait partie des plus importantes transactions de GNL conclues par Baker Hughes au cours des cinq dernières années, tant pour les MTPA attribués que pour l'équipement.

Cette commande renforce plus de deux décennies de confiance et de succès dans le domaine des turbomachines entre Baker Hughes, Qatar Petroleum et Qatargas. Alors que Qatargas exploite déjà six « méga-trains » de GNL existants qui sont entraînés par des compresseurs de réfrigérant à turbine à gaz Frame 9E fourni par Baker Hughes, le projet de NFE souligne le leadership de la technologie Baker Hughes LNG dans la région du Golfe et pour les projets de GNL les plus complexes au monde.

«Cet accord historique illustre la force continue du partenariat entre Baker Hughes et Qatar Petroleum, qui a commencé il y a 25 ans lors de la livraison du premier train de GNL au Qatar », a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes. « Alors que nous nous tournons vers les deux prochaines décennies, dans presque tous les scénarios, le gaz naturel sera le principal combustible de transition, et peut-être même un combustible de destination, pour un avenir moins carboné. En nous appuyant sur notre expérience en matière de technologie GNL éprouvée, fiable et hautement efficace, nous restons déterminés à faire progresser l'énergie au Qatar pour les années à venir».

Dans le cadre de l'engagement global de l'entreprise à aider les clients à décarboner leurs opérations, Baker Hughes a continuellement investi dans le développement d'une technologie permettant aux clients de réduire les émissions tout en améliorant les performances et la conception de la machine afin d'optimiser les opérations du site. Le projet NFE fera appel à la toute dernière technologie de compression pour réduire 60 000 tonnes de CO2 par train chaque année sans aucune réduction de la production de GNL. Cela représente une diminution d'environ 5% par rapport aux technologies précédentes. Les trains de compression seront également produits en utilisant les dernières techniques de fabrication, en minimisant les matières premières et les processus à forte intensité d'émissions pour réduire les émissions de CO2 pendant la production jusqu'à 10 %.

Chaque train MRC sera composé de trois turbines à gaz Frame 9E (https://bit.ly/349KMPX) DLN Ultra Low NOx et de six compresseurs centrifuges (https://bit.ly/3l02tZo) sur quatre «méga trains» de GNL, pour un périmètre de fourniture total de 12 turbines à gaz destinées à entraîner 24 compresseurs centrifuges. L'emballage du train turbine à gaz / compresseur ainsi que la fabrication de compresseurs et les essais des trains auront lieu dans les installations de Baker Hughes à Florence et Massa, en Italie.

Le North Field est le plus grand champ de gaz naturel non associé au monde. Le projet NFE, détenu par Qatar Petroleum et exploité par Qatargas, est la première phase de l'expansion de North Field GNL, annoncée en 2017, et augmentera la capacité de production de GNL du Qatar de 77 MTPA à 110 MTPA d'ici 2025, ce qui représente une capacité de production de GNL augmentée d’environ 43%. Le premier gaz du projet d'expansion devrait être produit d'ici la fin de 2025. La deuxième phase du projet d'expansion de North Field GNL, appelée North Field South Project (NFS), augmentera encore la capacité de production de GNL du Qatar de 110 MTPA à 126 MTPA.

Qatargas est chargé d'exécuter le projet NFE pour le compte de Qatar Petroleum. En tant que première société productrice de GNL mondiale, Qatargas a une expérience dans la réalisation de projets de cette envergure et dans l'exploitation de diverses installations terrestres et offshore dans le North Field avec un haut degré de fiabilité et d'excellence opérationnelle. Le projet est conforme à la Vision nationale 2030 du Qatar, qui vise un développement plus durable d'ici 2030.

