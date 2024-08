Bangladesh : après des manifestations massives, la Première ministre Sheikh Hasina démissionne

La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné de son poste et a quitté la capitale, Dacca, ce 5 août 2024, après quinze ans au pouvoir.



Des discussions sont en cours pour former un gouvernement intérimaire, a annoncé lundi, lors d’une adresse à la nation diffusée par la télévision d’Etat, peu après le départ de la dirigeante, le commandant en chef de l’armée, le général Waker-uz-Zaman, qui a précisé que les représentants des principaux partis politiques du pays participent aux discussions avec l’armée.



S’appuyant sur un pupitre, secondé par deux officiers supérieurs, le général, vêtu en treillis militaire, a déclaré qu’il s’entretiendrait avec le président de la République populaire du Bangladesh, Mohammad Shahabuddin.



Il a également affirmé être déjà entré en contact avec les principaux partis d’opposition et des membres de la société civile, mais pas avec la Ligue Awami, dirigée par Sheikh Hasina. Sheikh Hasina a quitté la ville par hélicoptère, selon une source proche de la dirigeante de 76 ans. « Elle voulait enregistrer un discours.



Mais elle n’a pas pu avoir l’occasion de le faire », a ajouté cette source sous couvert d’anonymat. Sur des images diffusées par la chaîne bangladaise Channel 24, on voit une foule de personnes entrant dans la résidence de Mme Hasina et saluant la caméra.



Selon India Today Live, Sheikh Hasina a ensuite pris un avion qui a atterri en Inde. Des centaines de milliers de manifestants antigouvernementaux défiaient lundi le couvre-feu et les forces de sécurité du Bangladesh en défilant dans les rues de la capitale, Dacca, au lendemain d’une journée sanglante au cours de laquelle des affrontements ont fait au moins 94 morts dans le pays.



Au moins vingt personnes ont été tuées dans de nouvelles violences, a déclaré un officier de police à l’AFP. « Nous avons vingt corps », a déclaré Bacchu Mia, un inspecteur de police à l’hôpital médical de Dacca, sans fournir plus de détails. Des témoins et d’autres policiers ont rapporté des affrontements entre groupes rivaux.