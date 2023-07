Bangui : Le Tchad démarre en beauté les éliminatoires de beach volley de la zone 4 pour Paris 2024

Les éliminatoires du beach volley de la zone 4 pour les qualifications des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté mardi soir à Bangui, en République centrafricaine. Le Tchad a remporté son premier match contre la Centrafrique, nation hôte de la compétition.



Les deux équipes tchadiennes, Tchad 1 et Tchad 2, ont affronté respectivement RCA 2 et RCA 1. À l'issue de ces rencontres, TCHAD 1 a vaincu RCA 2 sur le score de 2 sets à 0, tandis que RCA 1 a battu Tchad 2 avec le même résultat. Les matchs se poursuivront demain. Il est important de noter que quatre équipes participent à ce tournoi, à savoir le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Tchad.