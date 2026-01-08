Alwihda Info
AFRIQUE

Bangui : Les Forces Armées Centrafricaines présentent leurs vœux au couple présidentiel


Alwihda Info | Par - 10 Janvier 2026


La grande muette est sortie de son silence protocolaire ce vendredi 9 janvier 2026 pour honorer les institutions de la République. Le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, à la tête d'une délégation des FACA, a été reçu au Palais de la Renaissance pour la traditionnelle présentation des vœux au Chef de l'État.


C’est une démonstration de cohésion entre le commandement militaire et l’exécutif qui s’est déroulée dans les jardins et salons du Palais de la Renaissance. Le Général d’Armée Zéphirin Mamadou, Chef d’État-Major Général des Forces Armées Centrafricaines (CEMG/FACA), a conduit une importante délégation d'officiers supérieurs pour saluer le Président Faustin Archange Touadéra et la Première Dame.




Un symbole de loyauté et de discipline


En sa qualité de Commandant du Quartier Général et de la Zone de Défense de Bangui, le Général Mamadou a réaffirmé, au nom de l'ensemble des troupes, l'attachement des forces de défense et de sécurité aux valeurs de la République. Cette cérémonie, bien que rituelle, revêt une importance particulière dans le contexte de restructuration de l'armée centrafricaine.


 

Les points marquants de la rencontre :

 

  • Vœux de stabilité : Le haut commandement a exprimé ses souhaits de paix et de prospérité pour la nation en 2026.
     

  • Engagement opérationnel : La délégation a profité de ce moment de convivialité pour témoigner de la détermination des soldats à sécuriser l'ensemble du territoire national.
     

  • Cohésion inter-services : Plusieurs unités étaient représentées, illustrant l'unité de commandement sous l'autorité du CEMG.




Une armée en pleine mutation


Cette présentation des vœux intervient alors que les FACA poursuivent leur montée en puissance grâce aux différents partenariats internationaux et aux programmes de formation continue. Pour le couple présidentiel, recevoir l'hommage de l'armée est un signal fort de la stabilité des institutions et de la discipline qui règne au sein des troupes.



Le Chef de l'État a, en retour, salué le sacrifice des soldats déployés sur le terrain et a encouragé le commandement à maintenir la rigueur nécessaire à la protection des citoyens et de leurs biens.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


