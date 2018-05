Banque : 1er dans son secteur, UBA Tchad veut être un modèle d’entreprise

La banque panafricaine United Bank for Africa (UBA) a organisé le dimanche 20 mai 2018, une soirée dinatoire à l’honneur des responsables des organes de presse publics et privés du Tchad. C’est le somptueux, l’hôtel Radisson Blu qui a servi de cadre pour la rencontre UBA et la presse nationale. Les responsables de la banque et les journalistes présents à la cérémonie ont eu des échanges directs, francs et fructueux. De l’historique de la banque UBA, en passant par les différentes mutations, de la santé financière et autres, tous les sujets ont été abordés sans ambages. Dans plusieurs pays africains où elle est présente, les filiales UBA sont classées les meilleures banques de l’année. Au Tchad depuis plusieurs années, la banque continue d’être le n°1 du secteur.



Dans son adresse à la presse, le directeur général de UBA-Tchad M. Noubasra Natolban, après avoir donné un aperçu historique de la banque confie que la nouvelle vision leader sur le continent africain. A cet effet, pour atteindre cet objectif, le patron de UBA Tchad sollicite l’appui de la presse. Car soutient M. Noubasra Natolban, sa banque est une banque africaine conçue par des africains pour l’Afrique, d’où l’appellation United Bank for Africa et non United Bank of Africa.



Il a résumé le groupe UBA en trois principaux points. D’abord la vision de la banque qui se réponse sur : « être l’institution leader incontestée des services financiers en Afrique ». Ensuite les valeurs partagées qui est l’identité d’entreprise qui repose sur les trois valeurs dans l’acronyme des 3 EEE (Entreprise, Excellence, Exécution). Et enfin la mission de UBA qui veut être un modèle pour les entreprises africaines en créant une valeur supérieure pour toutes parties prenantes en respectant les normes professionnelles et éthiques les plus élevées et en construisant une institution durable.



Pour rappel, United Bank for Africa, vieille de 65 ans présente dans plus de 20 pays africains, à Londres (Royaume Uni), Paris (France) et à New York (Etats Unis), les opérations bancaires ininterrompues, remonte à 1948 lorsque la British and French Bank Limited (BFB) avait commencé ses activités au Nigeria. Au Tchad, elle a ouvert sa filiale en 2009.