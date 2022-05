INTERNATIONAL Banque Mondiale/FMI : Ukraine, faim et Covid-19 au menu des réunions de printemps

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 25 Mai 2022

La réunion annuelle de printemps, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) s’est tenue du 18 au 24 avril. Les discussions ont été opportunes et perspicaces, se concentrant sur les problèmes économiques causés par les conflits; l’invasion de l’Ukraine et la pandémie du Covid-19 à travers le monde, notamment en Afrique.





Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a transmis un message vidéo aux participants à la table ronde ministérielle sur le soutien à l’Ukraine. Il a discuté des implications humanitaires et économiques massives de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui comprenait la dévastation étendue des écoles, des crèches et des collèges.



Selon le Groupe de la Banque mondiale, l’invasion russe a infligé environ 60 milliards de dollars de dommages physiques aux bâtiments et aux infrastructures. Le Groupe de la Banque mondiale et le gouvernement ukrainien ont accueilli l’événement. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, ont pris la parole lors de la cérémonie.



Investir dans le capital humain (les connaissances, les compétences et la santé dont les individus ont besoin pour atteindre leur plein potentiel), est vital pour une croissance inclusive à long terme et la réduction de la pauvreté. Les ramifications de la pandémie du Covid-19 menacent de laisser des générations derrière et d’aggraver les inégalités. Les conséquences sur la santé, les revers en matière de nutrition, de développement et d’apprentissage de la petite enfance, les pertes d’emploi et l’aggravation des inégalités entre les sexes doivent être traités dès que possible.



Les pays ont pris des mesures créatives pour donner la priorité aux personnes en créant, en préservant et en exploitant le capital humain, avec l’aide de la Banque mondiale et d’autres partenaires. Cependant, pour restaurer les pertes de capital humain et améliorer la reprise, il faut de l’ambition, de la créativité et une assistance à long terme. Investir constamment dans les personnes, et offrir aux individus la possibilité d’atteindre leur plein potentiel, peut générer des rendements économiques et contribuer à une meilleure stabilité dans un contexte mondial complexe.



Les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de cette année se déroulent pendant une période de crises mondiales qui se chevauchent. Les inquiétudes concernant l’inflation, le Covid-19, le changement climatique et la dette ont été exacerbées par les troubles en Ukraine, de nombreux autres pays étant également confrontés à la fragilité et à la violence. La déclaration du président publiée au début du Comité du développement, un forum de niveau ministériel représentant les 189 pays membres des deux organisations, a noté que les impacts se feront le plus sentir dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier par leurs populations les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants.



La déclaration a également indiqué que la reprise économique est compromise en raison des tensions géopolitiques, les investissements, le commerce et le développement étant entravés, alors même que les nations sont confrontées à des dangers supplémentaires dus à l’épidémie et au déploiement inégal des vaccins.



« Vous devriez compter sur nous, comme nous comptons sur vous pour soutenir des approches novatrices aux premières lignes du développement. Ici, nous pouvons gagner les batailles contre les multiples crises auxquelles nous sommes confrontés », a déclaré David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale.



Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a expliqué comment ces problèmes nuisent à l’économie mondiale dans son discours devant le comité. Il a souligné que les crimes commis contre les personnes, ainsi que les pertes en vies humaines et en moyens de subsistance, sont catastrophiques en raison de la guerre en Ukraine. Les conséquences se font sentir partout dans le monde, la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires frappant en premier lieu les plus défavorisés, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. « La bataille doit cesser maintenant », a-t-il déclaré.



La situation nécessite une action immédiate, à la fois pour aider le peuple ukrainien et pour assurer une assistance continue et soutenue aux pays à revenu faible et intermédiaire alors qu’ils font face à ces nombreuses crises. Selon Malpass, qui a pris la parole lors d’une table ronde ministérielle lors des réunions, le Groupe de la Banque a rapidement levé plus de 3 milliards de dollars pour l’Ukraine, y compris des subventions, des garanties et un financement parallèle des pays donateurs, pour assurer la continuité des services gouvernementaux clés. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est également adressé au public. Au cours des pourparlers, le Groupe de la Banque a fourni un document d’orientation décrivant la meilleure façon d’aider le pays et sa population ; jusqu’à présent, le coût estimé des dommages aux structures et aux infrastructures de l’Ukraine est de 60 milliards de dollars.



Malpass a déclaré lors d’une table ronde médiatique que le Groupe de la Banque travaille sur une réponse à la crise d’environ 170 milliards de dollars de capacité de financement pour répondre aux demandes variées des pays clients entre avril 2022 et juin 2023. Ceci est basé sur l’augmentation rapide de la capacité de financement du Groupe de la Banque. En réponse au Covid-19, une contribution de 157 milliards de dollars sur 15 mois, a été consentie pour aider les nations à gérer les répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie.



Alors que le conflit et ses conséquences étaient dans tous les esprits, les réunions de printemps ont également organisé une série d’activités publiques pour favoriser le débat sur les principales préoccupations persistantes en matière de développement. Les décideurs politiques, les professionnels, les influenceurs et d’autres parties prenantes importantes ont débattu de sujets tels que le développement numérique, l’action climatique, le commerce et les subventions, la fragilité, la dette et le capital humain.



Voici quelques-uns des points importants à retenir des réunions :

• Les technologies numériques transforment de nombreux emplois et services ; ils peuvent contribuer à favoriser la croissance et la prospérité à long terme, ainsi qu’à renforcer la résilience face aux crises. Mais de nombreuses personnes dans les pays en développement restent déconnectées ou n’en bénéficient pas encore. Un engagement collectif des secteurs publics et privés est nécessaire pour combler les écarts et construire une économie numérique équitable pour tous.

• Pour faire face à la fois au changement climatique et au développement, nous devons passer d’engagements de haut niveau à des actions réelles et tangibles, y compris des investissements à grande échelle qui soutiennent une transition bas carbone et renforcent la résilience.

• Les économies fragiles et touchées par des conflits ont besoin d’investissements et d’un secteur privé dynamique pour créer des emplois, générer de la croissance économique et construire des infrastructures. Le déplacement forcé est une crise mondiale, mais des politiques et des investissements inclusifs peuvent permettre aux réfugiés de contribuer à la prospérité sociale et économique. • Pour que la dette contribue au développement, nous devons permettre une restructuration rapide de la dette ; soutenir les réductions à moyen terme du fardeau de la dette insoutenable ; et créer de meilleures pratiques pour que les emprunts futurs soient durables, avec une transparence et une responsabilité accrues pour les contrats de dette.

• Les pays ont fait preuve d’innovation dans la constitution et la protection du capital humain, les connaissances, les compétences et la santé dont les gens ont besoin pour réaliser leur potentiel, alors même que le Covid-19 a annulé bon nombre de leurs gains.



Un engagement politique et un financement soutenus sont nécessaires pour renforcer le capital humain et soutenir une croissance plus forte et plus inclusive.



Malpass a encouragé les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir une catastrophe alimentaire mondiale, maintenir les marchés ouverts et stimuler les flux d’investissements dans son discours. Il a souligné la nécessité d’élargir la base d’investissement et d’éviter la concentration de la richesse et des revenus dans de petits secteurs de la société. Il a également déclaré que le maintien de la sécurité et de la stabilité nécessite un effort continu pour renforcer les institutions, éliminer les inégalités et améliorer le niveau de vie.



En conclusion, il a souligné que le Groupe de la Banque mondiale est un partenaire dévoué dans ces efforts : « Vous devez compter sur nous, car nous comptons sur vous pour promouvoir des approches créatives aux premières lignes du développement. Ce n’est qu’ici que nous pourrons gagner les batailles contre les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés. »





