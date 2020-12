Bassin du Lac Tchad : les terroristes perfectionnent leur mode opératoire, s'inquiète l'ONU

Le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l'Afrique centrale, François Louncény Fall, a appelé à « traiter la crise dans le bassin du lac Tchad de manière globale ».



Dans le bassin du lac Tchad, « Boko Haram continue d’être une menace sérieuse avec la multiplication des attaques et des enlèvements », a déploré M. Fall.



Le Représentant spécial a indiqué que les groupes terroristes ont continué d'intensifier leurs attaques au Cameroun et au Tchad et de perfectionner leur modus operandi. Lors d’une récente attaque dans la nuit du 24 au 25 novembre dans la région de Ngouboua sur le lac Tchad, quatre soldats tchadiens ont été tués et environ 16 autres ont été blessés après que leur bateau a apparemment heurté un engin explosif improvisé.



« On ne saurait trop insister sur la nécessité de traiter la crise dans le bassin du lac Tchad de manière globale, notamment dans le cadre de la Stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par Boko Haram », a déclaré M. Fall.



Malgré les difficultés dues à la pandémie de Covid-19, le Plan d'action régional de la stratégie a été finalisé et les huit territoires les plus touchés sont maintenant en train d'élaborer leurs Plans d'action territoriaux, relève ONU Info.



Le Représentant spécial a, une fois de plus, appelé à la générosité des membres du Conseil de sécurité et des autres partenaires pour fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre rapide de cette Stratégie régionale, « afin de permettre aux populations du bassin du lac Tchad de bénéficier du dividende de la paix qui, en retour, renforcera leur résilience à la radicalisation et à l'extrémisme violent ».