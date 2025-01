AFRIQUE Bassin du lac Tchad : lancement du Fonds spécial de mise en oeuvre multipartenaire et de la facilité de financement Nexus

Maiduguri, 29 janvier – La Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et leurs partenaires ont dévoilé aujourd’hui le Fonds spécial de mise en œuvre multipartenaire (SMDF) et la Facilité de financement Nexus (NFF) lors de la 5ᵉ édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Ces mécanismes visent à renforcer la résilience, promouvoir un développement durable et consolider la paix dans une région gravement touchée par l’insécurité et les déplacements forcés. En novembre 2024, plus de 6 millions de personnes, déplacés internes, retournés et réfugiés, subissaient encore les effets dévastateurs de cette crise, particulièrement pour les femmes et les jeunes.

Le SMDF soutient directement la Stratégie régionale pour la stabilisation, le redressement et la résilience (RS SRR) des zones affectées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad en renforçant la capacité de la CBLT à coordonner efficacement les efforts de stabilisation, à renforcer la résilience et à favoriser la cohésion sociale. La CBLT encourage l’harmonisation des politiques et des protocoles régionaux pour faciliter la réconciliation et la réintégration des anciens combattants de Boko Haram dans les communautés locales.



Le NFF introduit un modèle de financement flexible et pluriannuel conçu pour harmoniser les efforts humanitaires, de développement et de consolidation de la paix. En mettant l’accent sur des solutions portées localement, il renforce la réponse régionale aux défis complexes.



"Au cours des six dernières années, dans le cadre du RS SRR, nous avons permis le retour sécurisé de plus d’un million de personnes déplacées, la réhabilitation d’infrastructures essentielles, la création d’opportunités économiques et la démobilisation de plus de 100 000 individus du groupe insurgé et des territoires autrefois sous leur contrôle. Avec le soutien du SMDF, ces efforts se poursuivront avec une meilleure coordination, l'une des priorités clés étant le renforcement de la collaboration avec les organisations de la société civile (OSC), piliers essentiels de solutions locales et durables." a déclaré Son Excellence l'Ambassadeur Mamman Nuhu, Secrétaire exécutif de la CBLT.



Depuis 2019, la facilité régionale de stabilisation (RSF), un pilier central de la RS SRR, a touché 1 357 713 personnes, dont 726 222 femmes, en améliorant la sécurité, l’accès aux services et les opportunités économiques. Ces résultats sont renforcés par des expériences réussies de collaboration avec les acteurs humanitaires, de développement et de consolidation de la paix dans toute la région.



« Le conflit nous a privés de nos moyens de subsistance et de notre sentiment de sécurité. Après avoir trouvé refuge à Bol, j’ai reçu une carte d’identité qui a tout changé pour moi. Désormais, je peux accéder aux soins de santé à l’hôpital local et inscrire mes enfants dans une école réhabilitée. Pour la première fois depuis des années, j’ai l’impression d’avoir un avenir », témoigne Mme Hadje Abderahmane, une personne déplacée de 37 ans ayant fui la violence dans son village de Fouli.



Les efforts complémentaires du PNUD et du HCR dans la province du Lac au Tchad ont permis à 981 personnes déplacées d’obtenir une carte d’identité, facilitant ainsi leur accès aux services essentiels. Dans la zone de stabilisation de Koulkime, le PNUD et le PAM ont mis en place des programmes de cantines scolaires dans une école rénovée et dotée de nouvelles salles de classe, bénéficiant à 362 élèves, dont 171 filles, soutenant ainsi à la fois la nutrition et l’éducation. Ces initiatives démontrent la nécessité de renforcer et d’élargir les partenariats entre acteurs HDP pour un impact durable.



"Le lancement du SMDF et du NFF change la donne pour la collaboration entre les acteurs humanitaires, du développement et de la consolidation de la paix. Ces mécanismes novateurs visent à impulser un véritable changement, à transformer des vies et à bâtir une résilience durable pour des communautés confrontées à l’instabilité depuis bien trop longtemps. Le PNUD reste résolument engagé dans cette démarche, en garantissant des solutions pérennes qui améliorent concrètement la vie des populations du bassin du lac Tchad", a déclaré Mme Ahunna Eziakonwa, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Administratrice assistante du PNUD et Directrice régionale pour l’Afrique.



Le SMDF a déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires engagés, dont la République fédérale d’Allemagne ainsi que de la Suède.



« L’Allemagne a été un partenaire constant des populations du bassin du lac Tchad. Depuis 2019, nous avons soutenu la Commission du bassin du lac Tchad pour promouvoir la paix et la prospérité dans la région. Aujourd’hui, nous nous engageons à soutenir le Fonds spécial de mise en œuvre multipartenaire (SMDF) et la nouvelle facilité de financement Nexus, qui jouent un rôle clé dans la mise en place d’une réponse coordonnée, inclusive et sensible aux conflits afin de proposer des solutions durables dans cette région confrontée à des défis complexes. J’appelle tous les partenaires à s’impliquer – c’est maintenant qu’il faut agir à grande échelle pour consolider les progrès durement acquis ! » a déclaré Mme Anka Feldhusen, Directrice de la prévention des crises au Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne.



Partenaire de longue date du PNUD, de la CBLT et des efforts de stabilisation dans le bassin du lac Tchad, la Suède voit dans le SMDF une opportunité majeure pour renforcer la résilience et la paix.



« Le SMDF favorisera la mise en œuvre de solutions durables qui traitent de manière stratégique les causes profondes et les moteurs des conflits lorsqu'elles sont conçues de manière concertée. Un facteur clé de succès sera le maintien du soutien à la CBLT dans la coordination et l’orientation du RS SRR, afin d’adopter une approche de paix et de stabilité sur le long terme, portée localement. » a déclaré M. Joachim Beijmo, Chef de la coopération régionale pour le développement en Afrique du gouvernement de la Suède.





