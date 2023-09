Bénin : Kemi Seba a été libéré quelques heures après son interpellation

« Kemi Seba et ses collaborateurs Hery et Seth ont été libérés. Les motifs évoqués lors de leur garde à vue sont l’incitation à l’insurrection et le blanchiment de capitaux », a annoncé sur Twitter, samedi 16 septembre 2023, la panafricaniste camerounaise, Nathalie Yamb.



« Ces manœuvres ne trompent personne. Elles tendent à empêcher ceux qui se battent pour la libération de l’Afrique de mener leur lutte. Nous ne céderons pas », a relevé Mme Yamb en ajoutant que « le combat qui nous vaut toutes ces persécutions est mené pour votre émancipation et celles de vos enfants ».



Sur Twitter vendredi 15 septembre, Semi Seba avait annoncé son arrivée le lundi 25 septembre à Niamey « en soutien au peuple héroïque nigérien et à la transition digérée par le digne et courageux Général Tchiani ».



« Non à l’agression du Niger voulue par le gouvernement français et ses caniches de la Cédéao », avait relevé le panafricaniste.