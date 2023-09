Bénin : Le gouvernement au chevet des personnes brûlées lors de l’incendie dans un entrepôt d’essence

Au Bénin, une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d'État en charge de l'Economie et des Finances, Romuald Wadagni « s’est rendue au chevet des brûlés et autres blessés enregistrés suite à l’incendie survenu le samedi 23 septembre 2023 à Sèmè-Kraké », a annoncé le gouvernement dans un communiqué publié dimanche 24 septembre 2023.



Selon le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Alassane Seidou, « 34 décès dont deux bébés ont été enregistrés » dans cet incendie et « toutes ces personnes ont été calcinées dans l'explosion survenu aux environs de 9 heures », samedi. Il a été également dénombré 20 personnes brûlées et admises au CNHU-HKM de Cotonou.



« À l'heure où la délégation gouvernementale faisait son point sur la situation, l'ensemble des brûlés était stable, à l'exception de 12 qui sont dans un état critique et admis en service de réanimation » à Cotonou.