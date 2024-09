Bénin : Oswald Homeky, ancien ministre des Sports et Olivier Boko, homme d'affaires, accusés d’une tentative de Coup d'État

Détails de l'Affaire

Date du coup prévu : Le renversement était prévu pour le 27 septembre 2024.

Arrestations :

Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, a été interpellé dans la nuit du 23 au 24 septembre alors qu'il remettait six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde républicaine.

Olivier Boko, homme d'affaires, et le Commandant Djimon Dieudonné Tévoèdjrè ont également été arrêtés.



Accusations et Enquête

Selon le procureur, les premières investigations indiquent qu'Oswald Homeky et Olivier Boko avaient ouvert un compte bancaire à la NSIA Banque Côte d'Ivoire dès le 6 août 2024, pour financer leur coup d'État. Un montant initial de 105 millions FCFA y a été déposé. Pour tenter de convaincre le Commandant de la Garde républicaine, ils lui ont remis une somme de 1,5 milliard FCFA et une voiture Toyota Prado d'une valeur de plus de 50 millions FCFA.



L'enquête est en cours pour identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire.



Réaction du Parti Politique

Dans un communiqué, l'Union Progressiste le Renouveau a exprimé son soutien au président Talon et a appelé à la sérénité parmi ses militants. Le parti a affirmé que les accusations portées contre Homeky étaient graves et contraires à ses valeurs.



« Nous réaffirmons notre engagement à mener notre action politique dans le respect des lois et réglementations en vigueur au Bénin. »



Conclusion

Cette affaire souligne les tensions politiques au Bénin et la vigilance des autorités face aux menaces à la sécurité nationale. Les développements futurs de cette enquête seront suivis de près, alors que la justice s'efforce de faire la lumière sur les circonstances entourant cette tentative de coup d'État.