AFRIQUE

Bénin : des étudiants créent des camps d’entrainement paramilitaires, le gouvernement réagit

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Juillet 2022

Le ministre béninois de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seïdou, a demandé ce 21 juillet aux faîtières des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin à certaines pratiques qui violent les lois et textes réglementaires en vigueur. Il s’agit des camps d’entrainement paramilitaires ouverts par ces organisations pour former « des étudiants soldats » organisés en garde fédérale, brigade rouge, code et autres, à l’Université d’Abomey-Calavi, informe le gouvernement.