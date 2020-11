Bénin : un projet financé par la Banque africaine de développement permet une hausse significative des rendemen ts agricoles et revenus des exploitants

Mis en œuvre à partir de 2015 au Bénin, le Projet d’appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines ([PAPVIRE-ABC](https://www.afdb.org/fr/documents/benin-projet-dappui-la-production-vivriere-et-de-renforcement-de-la-resilience-dans-les-departements-de-lalibori-du-borgou-et-des-collines-papvire-abc-eer-juin-2020))… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/benin–un-projet-finance-par-la-banque-africa...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...