Bénin : une cité ministérielle moderne pour booster l'administration publique

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, plusieurs cités administratives sont en cours de construction sur l'ensemble du territoire béninois.



Cependant, dans ce même sillage, s’il y a une offre absolument inouïe et majestueuse qui prend corps sous nos yeux, c'est la cité ministérielle. Elle est unique en son genre et est érigée à Cotonou. La cité ministérielle dont la construction est bien avancée d’ailleurs, se dresse au bord du Boulevard de la Marina, en face du Palais des Congrès, contemplant la statue de l'Amazone.



Cette infrastructure pharaonique va concentrer 20 ministères sur un même site. Le projet a été conçu pour centraliser les cabinets des ministres, offrant à la fonction publique, un environnement de travail unifié et moderne, tout en réduisant considérablement les coûts des baux. Il est en effet un secret de polichinelle que les charges liées à la location des immeubles servant à abriter les services de l’État sont énormes.



Face à ces lourdes charges, le gouvernement béninois a pris des mesures significatives pour réduire les dépenses publiques et optimiser le fonctionnement de son administration. Et c'est l'une des raisons d'être de la cité ministérielle de Cotonou.



La cité ministérielle s'inscrit dans une stratégie globale visant à offrir aux agents de l'État un cadre de travail fonctionnel et moderne qui optimise la gestion des affaires publiques et améliore de façon significative leur productivité.



Par ailleurs, il s’agit non seulement d’une productivité individuelle, mais aussi collective, car la centralisation physique des ministères permet également de réduire les délais dans les processus administratifs. Le site de la cité ministérielle s'étend sur 5 hectares et comprend une série d'infrastructures modernes, conçues pour offrir un environnement de travail optimal.



Au-delà des économies de loyer à réaliser, cette cité ministérielle permettra d’introduire une meilleure fonctionnalité des bureaux ministériels et constituera un environnement de travail de qualité, propice à une administration plus dynamique et réactive. En parallèle, ce projet contribuera également à dynamiser l’économie locale en offrant des opportunités d'emplois à divers stades de sa réalisation.