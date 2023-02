Bilan du séisme en Turquie : 20.665 morts et 80.088 blessés

Des séismes de magnitude 7,7 et 7,6 ont secoué la province de Kahramanmaras, entraînant des dommages importants et la mort de nombreuses personnes. Les secousses ont également été ressenties dans dix provinces du pays et dans les États voisins, notamment en Syrie.



Les efforts de secours se poursuivent dans la région afin de venir en aide aux personnes touchées par ce séisme dévastateur. L'AFAD continue de surveiller la situation et de fournir une assistance aux personnes affectées par ce séisme.