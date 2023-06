Bill Gates partage son optimisme quant à un futur meilleur pour le Nigéria

La conversation s'est tenue dans le cadre de l'événement "Advancing Africa : Libérer le pouvoir de la jeunesse dans la science et l'innovation". L'événement hybride en personne et en ligne était organisé conjointement par la Lagos Business School et le Co-Creation Hub (CcHub), en partenariat avec Africa.com et Channels Television.



M. Gates, qui se rendait au Nigéria pour la première fois depuis 2018, a fait l'éloge de la jeunesse nigériane et des nombreux partenaires nigérians avec lesquels la Fondation Gates travaille depuis plus d'une décennie. Il s'agit notamment des scientifiques qui mettent à l'échelle de nouvelles interventions qui sauvent des mères et des bébés, des chercheurs qui aident les petits exploitants agricoles à prospérer face au changement climatique et à cultiver des aliments plus nutritifs, et des entreprises qui élargissent l'accès aux outils financiers numériques.



« Lorsqu'il s'agit de rendre le monde meilleur, les jeunes talentueux sont l'atout le plus important de la planète », a déclaré M. Gates. « Le Nigeria possède l'une des plus grandes populations de jeunes au monde, et elle s'accroît rapidement. Cela représente beaucoup de compétences potentielles et de passion pour résoudre de grands problèmes. »



M. Gates a également souligné que les progrès n'avaient pas été répartis de manière égale. Il a notamment souligné le faible accès au numérique pour de nombreux Nigérians et la disponibilité inégale des services de santé, de l'éducation et de l'emploi, en particulier pour les femmes. Au Nigeria, l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi a augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années. Les hommes sont deux fois plus susceptibles que les femmes de disposer d'un compte mobile money.



« Je crois fermement au pouvoir de la science et de l'innovation pour aider les gens à vivre longtemps et en bonne santé » a déclaré M. Gates. « Mais l'une des grandes leçons que j'ai apprises est que les avantages ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. Pour ce faire, les personnes qui créent de nouvelles percées, celles qui les financent et celles qui les diffusent dans le monde doivent toutes donner la priorité à l'équité. »



Les observations de M.Gates ont été suivies d'une séance de questions-réponses avec le public. Dans ses réponses, M. Gates a insisté sur la façon dont il voit la jeunesse nigériane collaborer dans tous les secteurs et a encouragé les dirigeants du pays à tenir leurs engagements afin d'améliorer la vie de la population nigériane.