Biya : l'Afrique est "sous-représentée dans les organisations internationales ; une situation injuste"

"L'Afrique compte plus d'un milliard d'habitants, mais nous sommes sous-représentés dans les organisations internationales, en particulier aux Nations unies. Nous espérons le soutien de la Russie pour remédier à cette situation injuste."

Paul Biya a évoqué les défis actuels auxquels fait face le continent africain, tels que les crises économiques, la pandémie de coronavirus et l'insécurité. Il a appelé à une coopération continue de la part de la Russie pour aider à résoudre ces problèmes et à renforcer la représentation de l'Afrique au sein des organisations internationales, notamment aux Nations Unies.Le président camerounais a également souligné l'importance du soutien financier de la Russie pour aider les pays africains à faire face à leurs problèmes de développement et de sécurité. Il a exprimé sa gratitude pour la formation offerte par les universités russes aux étudiants africains, qui renforcent les capacités et les connaissances dans leur pays d'origine.Le sommet vise à renforcer les liens entre la Russie et l'Afrique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines. Le président Vladimir Poutine a également souligné l'importance de cette relation croissante et a affirmé que la coopération entre la Russie et l'Afrique continuera de se développer dans les années à venir.