Blaise Compaoré déchu de son titre de Docteur Honoris causa

Le conseil d'administration a adopté à l'unanimité la proposition du président de l'Université, Éric Carpano.



Il est reproché à Blaise Compaoré d'avoir "gravement manqué aux valeurs de la communauté universitaire, notamment aux principes les plus fondamentaux de la démocratie, de l'État de droit, des droits humains et des libertés académiques". Eu égard à sa "condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat d'un opposant politique", ce qui "est de nature à porter gravement atteinte à l'honneur, à l'image et à la considération de l'Université Jean Moulin lui ayant conféré le titre de Docteur honoris causa".