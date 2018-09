Blockbank Anuncia Parceria Chave entre Bancos durante a ICO

A Blockbank adquire participação na Spire Bank e declara parceria estratégica de FinTech, como meio de prestar serviços bancários internacionais por criptografia. Um dos principais bancos comerciais no Quênia, Spire Bank, irá atuar com o fim de facilitar uma ampla variedade de atividades bancárias internacionais por criptografia em associação com o Blockbank – apresentando o […]

A Blockbank adquire participação na Spire Bank e declara parceria estratégica de FinTech, como meio de prestar...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...