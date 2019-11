LITTERATURE "Book Haram" : les parcours sociaux et la typologie des combattants de Boko Haram au coeur d'un livre

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Novembre 2019 modifié le 23 Novembre 2019 - 22:06







Il est mis à la disposition des acteurs impliqués dans la lutte contre l’extrémisme violent, une sorte de cartographie des désengagés « ex combattants » de Boko Haram réalisée grâce à une mission de chercheurs diligentée par le CEDPE fin mars et début avril 2018.



L’objectif principal de cette démarche est de préparer le terrain à un projet de réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko Haram puis d’inciter les acteurs à soutenir le projet qui consiste à désendoctriner la jeunesse victime de l’extrémisme.



"Cette démarche ne peut aboutir sans l’implication de tous les acteurs. Si la première mission n’a pas suscité l’engouement de l’Etat et des partenaires, ses retombées ont tout de même été un déclic d’une sorte d’un partenariat évolutif", selon l'auteur.



En attendant les statistiques de la deuxième mission de profiling des 2544 désengagés de Boko Haram qui interviendront en janvier 2020, le CEDPE a décidé de publier le résultat de la première mission qui a réussi à recenser 2200 désengagés en 2018.



A travers ces résultats, il a été possible de produire les premières données sur la typologie et les parcours sociaux de cette catégorie de personnes associées à l’extrémisme.



L'ouvrage est disponible en cliquant ici. "Book Haram", c'est le nouvel ouvrage de Ahmat Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).Il est mis à la disposition des acteurs impliqués dans la lutte contre l’extrémisme violent, une sorte de cartographie des désengagés « ex combattants » de Boko Haram réalisée grâce à une mission de chercheurs diligentée par le CEDPE fin mars et début avril 2018.L’objectif principal de cette démarche est de préparer le terrain à un projet de réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko Haram puis d’inciter les acteurs à soutenir le projet qui consiste à désendoctriner la jeunesse victime de l’extrémisme."Cette démarche ne peut aboutir sans l’implication de tous les acteurs. Si la première mission n’a pas suscité l’engouement de l’Etat et des partenaires, ses retombées ont tout de même été un déclic d’une sorte d’un partenariat évolutif", selon l'auteur.En attendant les statistiques de la deuxième mission de profiling des 2544 désengagés de Boko Haram qui interviendront en janvier 2020, le CEDPE a décidé de publier le résultat de la première mission qui a réussi à recenser 2200 désengagés en 2018.A travers ces résultats, il a été possible de produire les premières données sur la typologie et les parcours sociaux de cette catégorie de personnes associées à l’extrémisme.





Dans la même rubrique : < > Cameroun: Sur les traces des martyrs de l’Eglise « Les temps de la cruauté » de Gary Victor Ouvrages : Kaar Kaas Sonn présente "Les sensualités desséchées" et "Conflit Tchad-Libye"