Briefing de Horst Köhler devant le Conseil de Sécurité de l'ONU : "pas de solution au dossier du Sahara marocain sans l'implication de l’Algérie"

L’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara, l'Allemand Horst Köhler, a fait, le 08 août 2018, un briefing au Conseil de Sécurité de l'ONU sur sa dernière tournée régionale visant à sonder les parties au conflit, à savoir l'Algérie (principal partie à ce conflit plus que quarantenaire), les terropolisariens basés à Tindouf (Algérie), le Maroc et la Mauritanie, au sujet de leur engagement à appliquer les termes de la dernière résolution (2414) du Conseil de Sécurité.



Lors de ce briefing, le médiateur onusien, ancien Président allemand, a apporté des éléments de réponse quant à la disposition des parties à interagir positivement avec les recommandations émises par le Conseil de Sécurité de l'ONU qui a été on ne peut plus clair en soulignant la nécessité impérieuse de "parvenir à une solution politique réaliste, réalisable et durable basée sur le compromis".



A l'issue de ce briefing, les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont unanimement réaffirmé leur ferme soutien à une solution politique réaliste, pragmatique et basée sur le compromis, au différend régional sur le Sahara Marocain, et ce conformément à la résolution 2414 et ont apporté leur appui à l’Initiative marocaine d’Autonomie comme solution sérieuse, crédible et durable au différend régional sur le Sahara Marocain, tout en soulignant leur appréciation aux efforts du Maroc pour l’émancipation politique et le développement économique et social des provinces du Sud marocain.



Ainsi donc, les membres du Conseil de Sécurité de l'ONU ont-ils pris conscience qu’aucune solution au problème du Sahara marocain ne peut se faire sans son accord et dorénavant la relance du processus politique doit s’opérer dans la transparence, la consultation et le dialogue avec toutes les parties, particulièrement le Maroc et l’Algérie.



A noter que, lors de son briefing, Monsieur Köhler a exprimé sa pleine appréciation pour les efforts du Maroc pour la réussite de cette visite, au cours de laquelle il a rencontré, en toute liberté, tous les interlocuteurs qu’il avait souhaités, notamment les Présidents des deux régions du Sahara marocain ainsi que les élus, les Chioukhs et les notables de la région qui ont tous exprimé leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.



Enfin, de nombreux membres du Conseil de Sécurité de l'ONU se sont également félicités du déroulement de cette visite qui a permis à l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l'ONU de constater de visu les progrès et le développement réalisés au Sahara marocain.



Il ressort donc du briefing de Monsieur Köhler qu'il ne pourrait y avoir de solution au dossier du Sahara marocain sans la consultation du Maroc et sans l'implication de l'Algérie, principale partie responsable de la génèse et le maintien de ce différend régional.



Tous les plans et les propositions désuets, dépassés et non réalistes soutenus par l'Algérie et leurs affidés terropolisariens sont définitivement morts et enterrés.



Quel revers cuisant pour les responsables algériens et le polisario !