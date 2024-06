Brussels Airlines augmente ses prix sur les vols vers le Cameroun et la RDC

L'augmentation des prix se traduira par une hausse du prix des billets d'avion sur les vols concernés. Le montant de l'augmentation variera en fonction de la destination, de la date de voyage et de la classe de réservation. Brussels Airlines a toutefois précisé que les passagers ayant déjà réservé des vols avant le 1er juillet 2024 ne seront pas affectés par cette hausse.



Explication de la hausse tarifaire



Selon Brussels Airlines, la hausse du prix du kérosène et des taxes d'aéroport sont les principaux facteurs qui ont conduit à cette augmentation des prix. Le prix du kérosène a en effet connu une hausse importante ces derniers mois, en raison de la guerre en Ukraine et de la reprise économique post-pandémie. Les taxes d'aéroport ont également augmenté dans certains pays, ce qui a contribué à la hausse des coûts d'exploitation de Brussels Airlines.



Mesures pour atténuer l'impact



Brussels Airlines a pris certaines mesures pour atténuer l'impact de cette hausse tarifaire sur ses passagers. La compagnie aérienne a notamment mis en place une offre de vols à prix réduits, disponible sur son site web et dans ses agences de voyage. Brussels Airlines encourage également les passagers à réserver leurs vols à l'avance afin de bénéficier des meilleurs tarifs.



Comprendre les alternatives



Les passagers peuvent également envisager d'autres compagnies aériennes qui desservent le Cameroun et la RDC. Il est important de comparer les prix et les services de différentes compagnies avant de réserver un vol.



La hausse des prix des vols Brussels Airlines vers le Cameroun et la RDC est une réalité à partir du 1er juillet 2024. Les passagers sont invités à prendre en compte cette information lors de la planification de leurs voyages et à comparer les différentes options disponibles.