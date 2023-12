Burkina Faso : Antony Blinken félicite le peuple burkinabè pour le 63e anniversaire de son indépendance

« Au nom des États-Unis d'Amérique et du peuple américain, je félicite le peuple du Burkina Faso pour le 63e anniversaire de son indépendance », a indiqué ce lundi sur Twitter, le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.



« Les États-Unis reconnaissent les nombreux sacrifices et les vies perdues à cause de la violence terroriste et présentent leurs sincères condoléances », a-t-il reconnu.



« Malgré les défis importants auxquels le Burkina Faso a dû faire face cette année dans la lutte contre l'extrémisme violent, la résilience et la détermination du peuple burkinabè brillent de mille feux. Les États-Unis d'Amérique sont aux côtés du peuple burkinabè dans sa quête et sa transition vers une gouvernance démocratique et la protection des droits de l'homme pour tous. Nous nous unissons dans le désir de promouvoir un Burkina Faso fort, sûr et économiquement prospère. Félicitations à l'occasion de la célébration de votre fête nationale », a conclu le chef de la diplomatie américaine.