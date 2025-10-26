Burkina Faso – Campagne agropastorale 2025-2026 : Le Ministre d’État Ismaël SOMBIÉ assiste à la récolte mécanisée du riz à Karaba





Dans le cadre de l’« Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 », le Ministère a engagé un vaste processus de modernisation du secteur agropastoral, notamment par l’introduction de technologies adaptées. L’objectif est de réduire la pénibilité du travail, d’améliorer la productivité et d’accélérer les opérations agricoles. À ce titre, plus de 870 équipements agricoles mécanisés, d’une valeur de plus de 3 milliards de FCFA, ont été acquis au profit des producteurs et productrices.





Le Ministre d’État a salué l’engagement et la détermination des exploitants de Karaba, qu’il a qualifiés de modèles d’engagement et d’excellence agricole. Il a exhorté l’ensemble des acteurs du monde rural à se mobiliser pleinement autour des initiatives gouvernementales, pour faire du secteur agropastoral un pilier central de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

