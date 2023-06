Burkina Faso : « La machine de la victoire sur le terrorisme est en marche » (Premier ministre)

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a prononcé à l’Assemblée Législative de Transition, son discours sur la situation de la Nation (DSN), ce mardi 30 mai 2023.



Après avoir fait un tour d’horizon des différents défis qui se présentent au pays, notamment l’insécurité, la crise humanitaire, la réconciliation nationale, le chef du gouvernement a fait savoir que la machine de la victoire sur le terrorisme est en marche.



Présenter l’état de santé du Burkina Faso, et au-delà, annoncer des perspectives, tel était l’exercice auquel le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, était soumis lors de son Discours sur la Situation de la Nation (DSN). Pour ce faire, il a dépeint l’état réel du pays, sans complaisance et en toute franchise.



En ce qui concerne la lutte contre l’insécurité et pour l’intégrité territoriale, plusieurs actions ont été prises, sous le leadership du président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.



Il s’agit de la réorganisation des forces de défense et de sécurité avec la création de trois autres régions militaires, portant le nombre à six régions militaires, de six bataillons d’intervention rapide, de six légions de gendarmerie, de deux nouvelles bases aériennes, du recrutement de 6 000 soldats et de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie (VDP), de l’acquisition des équipements adéquats.



« Le nombre de VDP va passer de 50 000 à 100 000, voire plus », a-t-il souligné. Dans cette même lancée, le gouvernement est convaincu que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats, avec comme leitmotiv une diplomatie à la fois réaliste et conquérante.



Il s’agit ainsi pour le Burkina Faso de renforcer ses relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela. Du reste, le Premier ministre a balayé du revers de la main, l’idée de la négociation avec les hordes terroristes, car « la seule négociation qui vaille avec les bandits armés est celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille ».



Pour ce qui est de la réponse à la crise humanitaire, il a fait savoir que plusieurs localités difficiles d’accès ont été ravitaillées en produits de première nécessité, par des opérations spéciales terrestres et aériennes.



C’est le cas par exemple de Djibo, de Solhan, de Sébba, de Seytenga, de Sollé, de Kalsaka, de Kelbo, de Bourzanga, où 21 494 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. Par ailleurs, il a insisté sur le fait que grâce aux efforts consentis, selon un décompte non exhaustif, à la date du 23 mai 2023, plus de 20 457 ménages, comprenant plus de 125 227 personnes, sont retournés dans leurs localités d’origine.