La visite de Traoré en Russie souligne l'engagement diplomatique entre le Tchad et la Russie, et témoigne d'une volonté de renforcer les liens bilatéraux dans divers domaines. La participation du président tchadien à cet événement marquant est également perçue comme une occasion de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment en matière de sécurité, d'économique et de culture. Sergueï Lavrov a exprimé sa gratitude envers le Président Traoré pour avoir accepté l'invitation, indiquant que cette visite est un signe fort de l’amitié entre le Tchad et la Russie. Les discussions qui auront lieu lors de cette rencontre pourraient enrichir le dialogue stratégique entre les deux nations. Le Jour de la Victoire, célébré le 9 mai en Russie, est l'une des fêtes nationales les plus marquantes, commémorant le sacrifice des soldats et des civils durant la guerre. L'invitation faite à Ibrahim Traoré s'inscrit dans un cadre plus large de participation internationale, où de nombreux leaders mondiaux sont conviés pour honorer cette occasion. La présence du Président Ibrahim Traoré en Russie pour les commémorations du Jour de la Victoire serait un moment significatif, renforçant les liens entre le Tchad et la Russie dans un contexte mondial complexe. Cette visite pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de collaboration et de dialogue entre les deux pays.