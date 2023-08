Burkina Faso : Le SGA l'Union Panafricaine de la Jeunesse hôte du Capitaine Ibrahim Traoré

En mission, dans le cadre de l'Union Panafricaine de la Jeunesse, le secrétaire général adjoint de cette structure continentale de la jeunesse, Roland Djeramadji, a été reçu au plais présidentiel d’Ouagadougou, jeudi par Ibrahim Traoré, Président de la Transition.



Les défis qui se posent à l'Afrique et à sa jeunesse ont alimenté le menu de leurs discussions. Le secrétaire général adjoint de la l'Union Panafricaine de la Jeunesse a affirmé avoir trouvé en lui, un Chef d'État humble, visionnaire et qui incarne le courant de pensée politique des présidents Thomas Sankara, Nelson Mandela et du Mahamed Gagafi.



« Une nouvelle dynamique pour la transformation de l'Afrique. Vos sages conseils et orientations, nous permettront de contribuer à la réorientation du trajectoire d'une nouvelle Afrique qu'aspirent la Jeunesse africaine », a-t-il ajouté.