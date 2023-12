Burkina Faso : Le gouvernement suspend la diffusion du journal « Le Monde »

« Le gouvernement a décidé en toute responsabilité de la suspension de tous les supports de diffusion du journal ‘‘Le Monde’‘ au Burkina Faso à compter de ce samedi 2 décembre 2023 », a écrit dans un communiqué, samedi, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.



Cette suspension « tous les supports de diffusion » du média français « Le Monde » intervient après la publication la veille d’un article au sujet d’une attaque terroriste sanglante dans une base militaire au nord du pays.



« Le Monde déplore la décision prise samedi 2 décembre 2023 par le gouvernement du Burkina Faso de le suspendre de ‘’ tous les supports de diffusion’’ après la publication la veille d’un article au sujet d’une attaque sanglante dans le nord du pays menée par le Groupe de soutien à l’islam et au musulman (GSIM) », a déploré le journal samedi.



« Cet article intitulé ‘’Au Burkina Faso, la guerre de propagande fait rage après l’attaque djihadiste sur Djibo’’ relate le lourd bilan d’une offensive menée par le groupe terroriste affilié à al-Qaeda », a justifié l’article.

« Le Monde condamne les accusations du gouvernement burkinabé qui qualifie son travail de ‘’tendancieux’’ et estime qu’il ‘’ a choisi son camp’’, sous-entendant qu’il aurait pris le parti des groupes terroristes », a souligné le journal.



Dans un tweet ce dimanche 3 décembre 2023, Reporters Sans Frontières (RSF) « dénonce une entrave au droit des Burkinabés à une info plurielle et appelle les autorités à lever cette suspension », selon cette ONG, « c'est le 6e média suspendu depuis octobre 2022 » au Burkina.