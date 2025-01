Burkina Faso : Quatre chauffeurs marocains portés disparus dans le nord

Quatre chauffeurs marocains sont portés disparus depuis samedi dernier, après avoir été attaqués alors qu'ils circulaient entre Dori et Tera, une zone connue pour être le théâtre d'actions de groupes armés terroristes.





Une zone à haut risque





La région du Sahel, et plus particulièrement le nord du Burkina Faso, est confrontée depuis plusieurs années à une montée de la violence jihadiste. Les attaques contre les civils, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les convois humanitaires se sont multipliées, rendant les déplacements extrêmement dangereux.





Les circonstances de la disparition





Selon des sources diplomatiques, les quatre chauffeurs marocains roulaient à bord de trois camions lorsqu'ils ont été pris pour cible. Le troisième camion, qui disposait d'un chauffeur assistant, a réussi à s'échapper. Les autorités burkinabè ont lancé des recherches pour retrouver les disparus, mais aucune information n'a filtré pour le moment sur leur sort.





Un appel à la vigilance





Cette nouvelle attaque rappelle la nécessité de renforcer la sécurité dans la région. Les autorités burkinabè sont appelées à intensifier leurs efforts pour lutter contre les groupes armés terroristes et à protéger les populations civiles. Il est également important de renforcer la coopération régionale pour faire face à cette menace transfrontalière.