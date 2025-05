Le contenu de cette missive n'a pas été rendu public, mais sa remise souligne l’engagement du Tchad à consolider ses relations et ses échanges avec le Burkina Faso. Cette démarche intervient dans un contexte régional où l’unité africaine et la solidarité sont particulièrement cruciales.



Cette coopération bilatérale fait écho à l’esprit de Thomas Sankara, figure emblématique qui plaidait pour une Afrique unie et souveraine, capable de faire face collectivement aux défis actuels et futurs.