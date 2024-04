Burkina Faso : Trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel prêtent serment

Lors de cette cérémonie, les nouveaux membres ont prononcé le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil ».



Les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel sont François-Xavier Konseibo, conseiller des affaires économiques à la retraite, Fatimata Sanou née Toure, et Bessolé René Bagoro, tous deux magistrats. Ils ont prêté serment devant le Président de la Transition, le Capitaine Ibrahim TRAORE.



Le Chef de l’État a ensuite déclaré : « Je vous donne acte de votre serment et vous renvoie à l’exercice de vos fonctions ». Le Président du Conseil constitutionnel, Me Barthélémy Kere, a adressé aux nouveaux membres un message solennel : « Chers nouveaux collègues, vous venez de prêter serment pour rejoindre la plus haute juridiction de l’État. C’est l’engagement le plus sacré envers la Constitution. Ce n’est pas seulement un acte formel, mais une affirmation solennelle de votre détermination à préserver l’ordre constitutionnel et à servir le droit ». Les félicitations du Chef de l’État ont également été exprimées envers les nouveaux membres.



Cette prestation de serment témoigne de l’attachement du Président de la Transition au respect du principe du renouvellement triennal au tiers des membres du Conseil constitutionnel, garantissant ainsi la continuité du fonctionnement régulier de l’institution. Des attestations de reconnaissance ont également été décernées aux trois membres sortants du Conseil constitutionnel pour leur service rendu à la Nation.