Burkina Faso : deux patients et leur accompagnateur enlevés et tués

Ces patients avaient été admis en observation le 9 juin et attendaient une référence pour des soins adaptés. Dans l’attente, l’équipe médicale du CSPS de Kompienga continuait de poursuivre le traitement selon le protocole sanitaire. Malheureusement, ils ont été enlevés le lendemain.



Sur la base de ces faits alarmants, Médecins Sans Frontières dénonce avec la plus grande vigueur l’intrusion de personnes armées dans les structures sanitaires et lance un appel pour le respect des infrastructures de santé, du personnel de santé et des patients. La mission médicale doit être respectée afin que les populations les plus affectées continuent de recevoir des soins de santé dans un environnement sécurisant.



MSF rappelle que l’introduction d’armes est prohibée dans toutes les structures sanitaires qu'elle appuie à travers le monde. L'action médicale d'MSF est dispensée de façon impartiale, dans le respect de l'éthique médicale et des principes de l'action.