Burkina Faso : le Niger à l’école de la bonne gouvernance dans le secteur minier

Le ministre de l'Économie et des Finances du Burkina, Dr Aboubakar Nacanabo, a reçu en audience, le lundi 12 mai 2025, une délégation du Niger, conduite par Abdourazakou Moumouni, conseiller spécial auprès du président de la République du Niger, en charge des questions minières.



Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud et de partage d’expériences, entre deux pays frères, unis par des défis communs et des ressources naturelles similaires. Récemment engagé dans une nouvelle phase d’exploitation aurifère, le Niger entend tirer le meilleur parti de ses ressources minières, dans une logique de souveraineté économique et de développement durable.



Au cours de l’audience, le ministre Nacanabo a partagé avec ses hôtes les principaux leviers mis en place par le Burkina Faso pour structurer et encadrer efficacement sa filière aurifère. Il a mis en lumière les mécanismes institutionnels, juridiques et fiscaux adoptés pour garantir une meilleure gouvernance du secteur, ainsi que les stratégies de valorisation de la production nationale, tant dans le secteur industriel qu'artisanal.



La délégation nigérienne s’est dite particulièrement satisfaite de l’accueil chaleureux et de l’oreille attentive dont elle bénéficie de la part des autorités burkinabè. Elle a salué la disponibilité du ministre et la richesse des échanges, qu’elle considère comme un appui précieux pour l’élaboration de sa propre stratégie nationale dans le domaine aurifère.



Durant leur séjour, les membres de la délégation nigérienne auront des rencontres avec les différents acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’or au Burkina Faso.