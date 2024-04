Burkina : Le Président Traoré aux forces de défense : « Préparez-vous à la guerre de haute intensité ! »

Le Capitaine Ibrahim Traoré a salué les efforts des forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme et les a encouragées à persévérer dans leur combat pour la libération totale. Cette lutte est qualifiée de « guerre de décolonisation », soulignant ainsi son importance pour la sécurité et la stabilité du pays.



Cependant, le Président de la Transition a souligné que cette guerre ne se limite pas uniquement au terrorisme. Il a mis en garde les ennemis et leurs complices, affirmant que quiconque perturberait la quiétude du Burkina Faso serait accueilli avec fermeté et détermination. Les dispositions nécessaires en termes de capacités opérationnelles logistiques, humaines et techniques sont prises pour assurer la victoire contre le terrorisme.



Le lien entre l’Armée et la Nation est également souligné, et le Chef de l’Etat a encouragé les FDS à renforcer ce lien essentiel. La collaboration avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) est également mise en avant dans cette lutte commune pour la sécurité du pays.