Burkina : « Le pays a plus que jamais besoin de vous » (le président Traoré aux personnes âgées)

En ces temps de grave crise, le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses personnes âgées, pour inculquer et ré-inculquer aux jeunes, les valeurs de probité, de dignité, d’intégrité, de solidarité et de pardon pour un retour de la paix et de la cohésion sociale.



C’est ce qu’a déclaré le 3 octobre 2023, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.



« Pour ramener la cohésion sociale, je pense que la jeunesse a besoin de repères. La jeunesse a besoin de ré-inculquer certaines valeurs. Qui mieux que vous pour nous ré-inculquer ces valeurs-là ? Voilà pourquoi, je dis, on a plus que jamais besoin de vous », a affirmé le président Ibrahim Traoré, lors d’une rencontre avec les personnes du troisième âge.



Pour le chef de l’Etat du Burkina, la crise qui frappe son pays résulte de plusieurs facteurs, dont sûrement la corruption et l’injustice.



« On a besoin de vous et je pense que c’est le moment de reprendre ce rôle, d’inculquer ces valeurs-là à la jeunesse, et que les gens puissent grandir, comprendre ce que c’est que la dignité, la probité, l’intégrité, surtout la solidarité, le pardon qui sont très importants pour nous », a dit encore le capitaine Ibrahim Traoré aux personnes âgées.