Burundi : Une réforme constitutionnelle répressive pour concentrer les pouvoirs autour du seul président

Au terme d’une campagne à sens unique, où la promotion du non ou de l’abstention ont été sévèrement réprimées et des électeurs enrôlés de force, les burundais sont invités à se prononcer le 17 mai sur un projet de réforme constitutionnelle. La nouvelle note publiée aujourd’hui (15 mai 2018) par la FIDH et la Ligue […]

