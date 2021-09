Burundi : un don de 29 millions de dollars de la BAD pour l'accès à l'énergie des ménages

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé, le 17 septembre dernier, un don de 28,9 millions de dollars américains, au Burundi pour réaliser la première phase de son Projet d'accès à l'énergie. Le Fonds africain de développement, guichet concessionnel du Groupe de la Banque apportera ainsi un financement de 12,01 millions de dollars et la Facilité d’appui à la transition, un fonds de la Banque destiné aux pays en transition, 16,55 millions de dollars.



Le don de la Banque permettra de développer l’accès à des services énergétiques modernes et propres à travers le raccordement au réseau électrique d’environ 40 000 ménages burundais. Le projet permettra également d’offrir des opportunités à 450 entreprises, 200 établissements d’enseignement et à huit centres de santé de bénéficier de l’électricité. Une quarantaine de marchés et 150 lieux de culte auront également l’opportunité de se raccorder au réseau électrique national.



Au total, 36 localités reparties sur onze provinces du Burundi seront couvertes par le projet, qui réalisera plus de 26 000 nouveaux branchements au réseau ainsi qu’un renforcement de 60 postes de transformation actuellement surchargés afin de réduire les pertes d’énergie et l’énergie non distribuée, renforçant ainsi la fiabilité de l’alimentation électrique. La mise en œuvre du Projet d’accès à l’énergie permettra de renforcer la sécurité des populations grâce à l’éclairage public. Il stimulera également le développement d’activités génératrices de revenus grâce à la disponibilité de l’énergie électrique.



Quelque 150 emplois directs, dont 20% réservés à des femmes, seront créés durant la phase de mise en œuvre du projet. Le projet est aligné sur deux des cinq priorités opérationnelles de la Banque, les « High 5 » : « éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie » et « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ». Il est également aligné sur le Plan d'action de la Banque sur les changements climatiques en raison de l’utilisation d’une énergie, dont près de 77% est d’origine renouvelable.