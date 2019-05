CAN 2019 - Les experts n’attendent pas d’exploit pour nos Malgaches

Qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations, les joueurs de la sélection nationale de Madagascar ont rendu fier tout un peuple qui n’a cessé de croire en eux. A l’occasion de leur première participation au tournoi - qui aura lieu à partir du 21 Juin en Egypte, premier match le 22/06 contre la Guinée pour Madagascar - les hommes de Nicolas Dupuis auront l’occasion de se frotter au meilleur du football africain, ce qui représente déjà un rêve au regard des dernières années difficiles pour le football malgache. Selon les pronostics SportyTrader des différents observateurs, la marche sera de toute façon trop haute pour viser mieux qu’un apprentissage parmi les meilleurs pour Faneva Ima Andriatsima et consorts.Positionnés dans un groupe B qui promet de l’adversité, avec le Nigéria, la Guinée et le Burundi, les Zébus ne sont ainsi pas les plus attendus par les observateurs, ce qui reste finalement logique compte tenu de leur inexpérience dans le tournoi. Là où nos Malgaches découvriront les rencontres à très haute intensité, les Super Eagles nigérians ont par exemple glané le titre en 2013, quand le Syli National guinéen a déjà connu l’ivresse d’une finale en 1976. Une différence qui devrait certainement compter à l’heure des coups d’envoi, et même si rien n’est définitif dans le football, sera forcément un atout pour les adversaires de nos champions. Après qui sait, après leur formidable campagne de qualification, les hommes de Dupuis nous réservent peut-être encore de belles surprises. On l’espère tous de tout cœur.