CAN 2023 : le choc des surprises des quarts de finale débute ce vendredi

Les quarts de finale débuteront ce vendredi à 18h avec un duel entre le Nigeria, triple vainqueur de la compétition, et la sensation angolaise. Ensuite, à 21h ce même jour, la République Démocratique du Congo qui s'est offerte le scalp de l'Égypte ira défier la Guinée Conakry. Le samedi 3 février à 18h, le Mali affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire qui a remporté un sacre choc contre le Sénégal au tour précédent. Enfin, les Requins Bleus du Cap Vert rencontreront l'Afrique du Sud à 21h.



Voici donc les affiches des quarts de finale :



- Vendredi 2 février à 18h : Nigeria - Angola au Stade Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan)

- Vendredi 2 février à 21h : RD Congo - Guinée au Stade Alassane Ouattara (Abidjan)

- Samedi 3 février à ​​18h: Mali - Côte d'Ivoire au Stade De Bouaké (Bouaké)

- Samedi ​​3 février à ​​21h: Cap Vert - Afrique Du Sud au Stade Charles-Konan-Banny (Yamoussoukro)



Ces rencontres promettent d'être pleines de suspense et d'excitation alors que chaque équipe se battra pour sa place en demi-finale. Les amateurs de football africain peuvent s'attendre à voir des performances exceptionnelles sur ces terrains africains magnifiques où les joueurs donneront tout pour leur pays.



Les favoris sont souvent mis sous pression lors des phases éliminatoires et il n'est pas rare que certaines équipes surprennent en donnant tout lors des matchs décisifs comme ceux-ci.