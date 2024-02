CAN 2025 : Le Tchad sera fixé sur son sort ce mardi 20 février

Le Tchad, qui est classé dans le Pot 1, sera accompagné de Sao Tomé-et-Principe, du Djibouti et de la Somalie. En tant qu'équipe du Pot 1, le Tchad aura l'avantage d'accueillir le match aller contre une équipe issue du Pot 2. Les possibles adversaires incluent le Soudan du Sud, le Liberia, l'île Maurice et l'Eswatini.



Ces rencontres préliminaires sont cruciales car elles détermineront quelles équipes se qualifieront pour les phases finales de la compétition. Chaque équipe devra donner le meilleur d'elle-même afin d'espérer décrocher une place dans cette prestigieuse compétition continentale.



Le Tchad doit maintenant se préparer sérieusement pour ce match aller à domicile. Il devra analyser attentivement ses futurs adversaires potentiels afin de développer une stratégie gagnante. La performance lors du match aller sera essentielle car elle pourrait permettre à l'équipe tchadienne d'obtenir un avantage précieux avant le match retour.



La route vers la Coupe d'Afrique des Nations sera longue et difficile pour toutes les équipes participantes. Cependant, avec un travail acharné et une détermination sans faille, chaque nation a une chance réelle de se qualifier pour cet événement prestigieux.



Le tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 marque un moment important dans la course à la qualification pour cette compétition majeure en Afrique. Le Tchad se retrouve désormais face à plusieurs possibles adversaires redoutables issus du Pot 2 lors du match aller à domicile. Il est temps maintenant que chaque équipe commence sa préparation intense afin de réaliser son rêve : participer à ce tournoi exceptionnel qui aura lieu en 2025.