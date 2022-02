CEDEAO : des jeunes diplômés bénéficient d’une immersion au sein de l’institution

Le département des Ressources humaines de la CEDEAO a organisé le 1er février 2022, dans l’enceinte du Centre de formation de la CEDEAO à Abuja au Nigéria, une réunion de cadrage hybride (présentiel et virtuel), au profit des bénéficiaires du Programme d’immersion des jeunes diplômés dans les Institutions de la CEDEAO.



L’objectif de cette rencontre était de donner des orientations aux jeunes diplômés et de leur présenter par le biais de représentants des différents départements, l’organisation, la structuration et le fonctionnement de la CEDEAO, à travers ses instances et organes. Prenant la parole à l’ouverture de la réunion de cadrage, le Commissaire Education, Science et Culture, Dr Mamadu Jao, a félicité les bénéficiaires du Programme pour leur sélection, « qui a connu un processus lourd certes, mais très compétitif, objectif et transparent, en vue de tirer le meilleur parti des 5300 candidatures reçues pour seulement 60 postes de stage disponibles ».



Tout en prodiguant des conseils aux stagiaires, le Commissaire les a exhortés à donner le meilleur d’eux-mêmes, afin d’acquérir une expérience professionnelle de qualité au sein des services de la CEDEAO. Pour lui, cette cohorte de 2021 est « une cohorte de relance du Programme, le département s'étant appuyé sur les leçons tirées de la mise en œuvre des cohortes précédentes, pour revoir le concept en renforçant sa portée et en créant les conditions appropriées pour une sélection basée essentiellement sur le mérite ».



En rappel, le Programme d’immersion des jeunes diplômés dans les Institutions de la CEDEAO a été mis en place par le Département Education, Science et Culture en 2017, dans le cadre de son mandat de développement du capital humain, et des orientations du nouveau programme de mobilité universitaire Nnamdi Azikiwé de la CEDEAO (ENAMMS). Le Programme vise à contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, en leur offrant l’opportunité de mieux connaître les programmes de la CEDEAO, en même temps qu’ils donnent leur contribution pour une efficacité dans la mise en œuvre de ces programmes.



De façon spécifique, il s’agit d’une part d’offrir aux stagiaires une possibilité d’acquisition d’expériences dans les services de l’Institution régionale (Institutions, Agences, Départements, Représentations résidentes), et d’autre part, de créer un cadre qui permet aux jeunes diplômés, tout en appuyant le personnel dans leurs tâches, de contribuer à la mise en œuvre des programmes majeurs de la CEDEAO. La promotion 2021 qui est à sa 5ème édition, regroupe 60 bénéficiaires provenant des différents pays de la CEDEAO, pour une durée d’un an.